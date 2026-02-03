Турция и Абхазия названы главными направлениями весны в категории до 100 тыс рублей

Этой весной туристы, выбирающие отдых в ценовой категории до 100 тыс рублей, чаще всего бронируют Турцию и Абхазию, передает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
"Среди зарубежных направлений весной туристы чаще всего выбирают Абхазию, Турцию и Египет"
– РСТ
Цены на тур на неделю на двоих в Турцию стартуют от 62,4 тыс рублей, в Абхазию – от 67,6 тыс рублей, в Египет - от 79,5 тыс рублей.
Среди внутренних направлений в лидерах оказались Петербург и курорты Кубани, также востребованы курорты Кавказских Минеральных Вод.
Неделя в Санкт-Петербурге с перелетом и проживанием в отеле на двоих будет стоить от 31,1 тыс рублей, в Сочи – от 51,5 тыс рублей, в трехзвездочном отеле в Кисловодске – от 80 тыс рублей, пишет РИА Новости.