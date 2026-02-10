Захарова: выбор Ереваном американских атомных технологий вызывает вопросы

Армения, заявила Мария Захарова, имеет право на выбор партнеров, но соглашение Еревана с Вашингтоном по малым модульным реакторам вызывает вопросы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подписанное Арменией и США соглашение о внедрении в армянскую энергетику американских малых модульных реакторов – соответствующее соглашение было подписано в ходе визита вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереван.

Российский дипломат подчеркнула, что Армения вправе выбирать себе партнеров, но в то же время принятое Ереваном решение в пользу технологий США не может не вызывать вопросы.

Мария Захарова напомнила, что АЭС малой мощности, о которых договорились Ереван и Вашингтон, "существуют только на бумаге". Она также указала на отсутствие определенности в деталях проекта.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также пояснила, что в этом вопросе Армении не стоит ждать прямых американских инвестиций: финансированием будет заниматься сама Армения, оно будет вестись в том числе через фонд TRIPP – а его пока не существует.

Мария Захарова обратила внимание на то, что Россия на протяжении десятилетий остается надежным партнером Армении в области атома, российская сторона также занимается возможностью продления срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. При этом, подчеркнула дипломат, Россия – единственная страна, обладающая работающими АЭС малой мощности.

Напомним, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита последнего в Ереван подписали заявление о окончании переговоров по соглашению о сотрудничестве в области мирного атома, а точнее – о внедрении американских малых модульных реакторов (SMR) на $9 млрд.