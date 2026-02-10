Цены на продукты в Грузии оценит международная комиссия

Проверкой цен на продукты в Грузии может заняться специально приглашенная международная компания – ее предложила вызвать парламентская комиссия.

Парламентская комиссия по ценам на продукты в Грузии хочет пригласить в страну международную компанию, которая изучила бы ситуацию с расценками на еду, сообщил председатель комиссии Шота Берекашвили.

По его словам, она должна будет обладать серьезным опытом работы в соответствующем секторе. Действовать компания, уточнил парламентарий, будет одновременно с депутатами.

"Давайте пригласим такую компанию для изучения структуры нашего сектора, бизнес-процессов, существующих проблем, сравнения структуры рынка с другими странами"

– Шота Берекашвили

Глава комиссии уточнил, что такой вариант будет очень разумной мерой, так как власти Грузии смогут получить альтернативную точку зрения.