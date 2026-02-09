Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Туркменистан расширяют сотрудничество по Среднему коридору

Между Баку, Тбилиси, Ташкентом и Ашхабадом было подписано соглашение о совместной цифровизации и развитии грузоперевозок по Среднему коридору.

Представители Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Туркменистана встретились в Ашхабаде и обсудили сотрудничество в железнодорожной сфере. Особое внимание было уделено Среднему коридору, передает АЖД АПА-Экономикс.

Уточняется, что на встрече присутствовали: председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов, генеральный директор АО "Грузинские железные дороги" Лаша Абашидзе, министр железнодорожного транспорта Туркменистана Маммед Акмаммедов и председатель правления АО "Узбекистанские железные дороги" Зуфар Нарзуллаев.

Стороны уделили внимание вопросам развития совместных перевозок по Среднему коридору, было отмечено особое значение цифровизации операций для более оперативного осуществления грузоперевозок.

В финале встречи было подписано соглашение, основными идеями которого стали "цифровизация и развитие грузоперевозок по Среднему коридору, а также диагностика коридора", уточняется в сообщении.