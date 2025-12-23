Вестник Кавказа

Крыму не нужно признание Запада любой ценной – Аксенов

Сергей Аксенов
© Фото: Сайт президента России
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том на полуострове не ждут любой ценой признание его статуса со стороны западного сообщества.

Крыму не нужно признание его российского статуса со стороны Запада любой ценой, такое заявление в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал глава республики Сергей Аксенов.

"Вопрос просто какой ценой. Если просто признают как факт, как данность – справедливый, законный (...) это для нас будет какое-то окно возможностей"

– Сергей Аксенов

Он уточнил, что, если ЕС будет использовать какие-то условия, ультиматумы и оказывать давление – в таком случае Крыму это не нужно.

По его слова, Крым двигается своим собственным путем и доказал, что может развиваться, несмотря ни на какие условия.

"Мы выбрали свою генеральную линию и отклоняться от нее не надо. Двигаться надо не обращая внимания на стон и вопли"

– Сергей Аксенов 

