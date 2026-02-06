Вестник Кавказа

Турция и Египет договорились о военном сотрудничестве на $350 млн

Турция поставит Египту системы ПВО, а также создаст на территории страны заводы по выпуску патронов и снарядов. Стоимость контракта составляет $350 млн.

Анкара и Каир договорились о развитии военного сотрудничества. Согласно подписанному между сторонами соглашению, Турция отправит в Египет вооружений на $350 млн. 

Согласно договоренностям, Турция не только поставит Египту оружие, но также окажет помощь в организации производства на территории арабской республики. 

В рамках соглашения Турция поставит Египту системы ПВО Tolga, которая позволяет бороться с беспилотниками. Стоимость поставок ракетных систем составляет $130 млн. 

Турецкая госкорпорация MKE также создаст на территории Египта заводы по выпуску патронов 7,62 мм и 12,7 мм, а также снарядов калибра 155 мм. В этот проект планируется вложить $220 млн.

