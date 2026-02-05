Джейхун Байрамов созвонился с Мухаммадом Исхаком Даром в связи с терактом в Исламабаде

Баку организовал дипломатический телефонный звонок в Исламабад: глава МИД Джейхун Байрамов высказал соболезнования министру Мухаммаду Исхаку Дару по случаю гибели более 30 человек в теракте в одной из мечетей Исламабада.

Как рассказали в МИД Азербайджанской Республики, сегодня днем глава ведомства Джехун Байрамов провел телефонные переговоры с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром. Причиной звонка стал осуществленный накануне теракт в шиитской мечети в Исламабаде.

Обращаясь к Дару, Байрамов заявил об осуждении Азербайджаном террористического нападения на исламабадскую мечеть и озвучил глубокие соболезнования пакистанским гражданам, потерявши своих близких в результате этого преступления против человечности, а также в целом народу и властям Пакистана.

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что Баку всегда рядом с Исламабадом в деле противостояния террористической деятельности.

Кроме того, министры обсудили актуальную повестку дня в азербайджано-пакистанских отношениях, исполнение двусторонних и многосторонних соглашений и текущее положение дел в геополитической ситуации региона.

Напомним, что в результате теракта погибло не менее 31 человека, еще 169 были ранены. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Исполнитель преступления идентифицирован – им оказался гражданин Пакистана, на днях вернувшийся из Афганистана.