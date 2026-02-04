Вестник Кавказа

Китай призвал США к стратегическому диалогу с Россией

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Китая обратились к США с призывом вернуться к стратегическому диалогу с Россией – заявление было сделано после окончания срока действия ДСНВ.

Пекин призывает Вашингтон восстановить стратегический диалог с Москвой, сообщил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в связи с завершением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Китай призывает Соединенные Штаты возобновить диалог о стратегической стабильности с Россией, обсудить дальнейшие меры после истечения срока действия ДСНВ"

– Линь Цзянь

По словам китайского дипломата, именно этого ожидает от американской стороны и мировое сообщество.

