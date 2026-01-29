Анапа и Сочи откроют новые гостиницы и санатории за 76 млрд рублей

В 2026 году на Кубани завершатся шесть крупных проектов – в Анапе и Сочи появятся новые отели и санатории, инвесторы вложили в туристические проекты 76 млрд рублей.
В текущем году в Краснодарском крае будут завершены шесть крупных инвестиционных проектов в сфере туризма общей стоимостью 76 млрд рублей, поделились в минкурортов края.
До конца года в регионе будут реализованы следующие проекты:
в Сочи:
- строительство гостиницы "Приморская",
- строительство гостиничного комплекса DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana,
- реконструкция дворцово-паркового ансамбля санатория "Волна";
в Анапе:
- строительство отеля Alean Premium Anapa,
- строительство санаторного комплекса со встроенным SPA-центром,
- строительство санаторно-курортного комплекса "Фиолето 3".
В ведомстве добавили, что в результате на курортах будет создано порядка 2 тыс рабочих мест, а номерной фонд прирастет более чем на 3 тыс комнат.
Также около 40 инвестиционных проектов уже запущены или вскоре будут в населенных пунктах на Азовском море, куда планируется перераспределять поток туристов, передает "Ъ-Кубань".