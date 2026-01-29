Анапа и Сочи откроют новые гостиницы и санатории за 76 млрд рублей

В 2026 году на Кубани завершатся шесть крупных проектов – в Анапе и Сочи появятся новые отели и санатории, инвесторы вложили в туристические проекты 76 млрд рублей.

В текущем году в Краснодарском крае будут завершены шесть крупных инвестиционных проектов в сфере туризма общей стоимостью 76 млрд рублей, поделились в минкурортов края.

До конца года в регионе будут реализованы следующие проекты:

в Сочи:

строительство гостиницы "Приморская",

строительство гостиничного комплекса DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana,

реконструкция дворцово-паркового ансамбля санатория "Волна";

в Анапе:

строительство отеля Alean Premium Anapa,

строительство санаторного комплекса со встроенным SPA-центром,

строительство санаторно-курортного комплекса "Фиолето 3".

В ведомстве добавили, что в результате на курортах будет создано порядка 2 тыс рабочих мест, а номерной фонд прирастет более чем на 3 тыс комнат.

Также около 40 инвестиционных проектов уже запущены или вскоре будут в населенных пунктах на Азовском море, куда планируется перераспределять поток туристов, передает "Ъ-Кубань".