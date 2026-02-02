Вестник Кавказа

Спрос на бронирование апартаментов в Нальчике и Майкопе вырос на 230%

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В течение прошлого года спрос на туристическую аренду апартаментов вырос в России на 55%. Одними из самых популярных направлений были названы Нальчик и Майкоп.

Россияне в 2025 году стали чаще бронировать для путешествий по России апартаменты – в 1,5 раза чаще по сравнению с 2024 годом, сообщили итоги своего исследования платформа Bronevik.com и сервис RealtyCalendar.

В течение прошлого года спрос на посуточную недвижимость вырос на 55%, отмечают аналитики.

В топ-5 самых популярных туристических направлений вошел Краснодар – с долей 4% от всех заказов по России.

Очень заметный прирост был отмечен в небольших городах, таких как Нальчик и Майкоп. Там бронирование выросло на 230%.

"В 2025 году мы отметили прирост бронирований в городах, которые ранее не пользовались высоким спросом. Одновременно фиксируется небольшое сокращение турпотока на традиционных туристических направлениях"

– сервис RealtyCalendar

Средняя стоимость за бронирование в прошлом году достигла около 3,5 рублей за ночь, также отметили в исследовании.

