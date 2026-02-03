Казахстан и Пакистан достигли важных соглашений

Пакистан готов предоставить Казахстану доступ к портам и помочь стране развивать транспортный коридор через Россию, участвуя в работе многосторонних площадок, в числе которых ШОС и ООН.

В ходе своего первого государственного визита в Пакистан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр страны Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, которая знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве, сообщили в пресс-службе Акорды.

"В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие"

- Акорда

Казахстан получил "полный доступ к транзитной инфраструктуре и морским портовым сооружениям Пакистана", также лидеры двух стран договорились развивать транспортный коридор "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" для улучшения транспортной связанности стран региона, дружба народов которых веками формировалась вдоль Шелкового пути, передает Sputnik Казахстан.

Как напомнил Токаев, Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом, и поэтому власти страны активно продолжают реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

Также в ходе своего визита Касым-Жомарт Токаев пригласил Шахбаза Шарифа посетить Казахстан с государственным визитом.