Израиль готов к самостоятельной операции против Ирана – СМИ

CNN: Власти Израиля готовы к наиболее экстремальному развитию иранского сценария, при котором Тегеран откажется выполнять условия разоружения. Тель-Авив готов самостоятельно атаковать Иран.

Тель-Авив рассматривает возможность проведения собственной военной операции против Ирана, передает CNN. 

Израильскую сторону устроит только полный отказ Ирана от баллистических ракет в рамках грядущих переговоров с США. Если Тегеран не выполнит эти условия, Тель-Авив будет готов к решительным действиям. 

По данным СМИ, Израиль считает вероятным военный конфликт между Ираном и США. Тель-Авив рассматривает сценарий, при котором переговоры зайдут в тупик, после чего Дональд Трамп примет решение о начале военной операции. По мнению израильского источника, это может произойти в ближайшие дни или недели.

