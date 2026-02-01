Россия готова перезагрузить отношения с США

Россия разработала и уже передала США свои предложения по оздоровлению отношений и теперь ждет ответа на них госдепартамента: они включают весьма перспективные и выигрышные горизонты сотрудничества.

"Американцам переданы предложения по устранению этих серьезных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. Исходим из того, что в госдепартаменте проявят должный интерес к этим ключевым темам"

- МИД России

На повестке дня сейчас стоят реальные вопросы, требующие не формального, а фактического решения – в их числе возобновление прямого авиасообщения и возврат российской конфискованной дипломатической собственности, говорится в документе, передает РИА Новости.

Еще один важный момент – документ открывает перед США "весьма перспективные и выигрышные, прежде всего для них самих, горизонты сотрудничества" именно в тех сферах, которые находятся в приоритете самой администрации Дональда Трампа: это углеводороды, редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое, говорится в сообщении.