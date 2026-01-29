Премьер Грузии согласился на дебаты с протестующими студентами

Кобахидзе заявил о готовности провести дебаты со студентами, которые выступают против слияния двух лучших вузов Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на предложение протестующих студентов провести открытые дебаты в прямом эфире.

"Я готов сесть за стол переговоров со всеми и провести дебаты по любой теме, включая образование. Главная цель начала дискуссий по различным темам – обеспечение консолидации общества"

– Ираклий Кобахидзе

Студенты отметили, что у них имеются конкретные вопросы, на которые они рассчитывают получить конкретные ответы.

Напомним, власти Грузии объявили о решении объединить два лучших вуза страны: Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ) сольются и превратятся в Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.

Студенты протестуют против слияния вузов.