Премьер Грузии согласился на дебаты с протестующими студентами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на предложение протестующих студентов провести открытые дебаты в прямом эфире.
"Я готов сесть за стол переговоров со всеми и провести дебаты по любой теме, включая образование. Главная цель начала дискуссий по различным темам – обеспечение консолидации общества"
– Ираклий Кобахидзе
Студенты отметили, что у них имеются конкретные вопросы, на которые они рассчитывают получить конкретные ответы.
Напомним, власти Грузии объявили о решении объединить два лучших вуза страны: Тбилисский государственный университет (ТГУ) и Грузинский технический университет (ГТУ) сольются и превратятся в Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили.
Студенты протестуют против слияния вузов.