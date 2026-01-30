Вестник Кавказа

Армия США укрепляет ПВО на Ближнем Востоке – СМИ

Карта Персидского залива
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
The Wall Street Journal: ВС США разворачивают системы THAAD и Patriot для защиты военных баз на Ближнем Востоке от возможных атак Ирана.

Пентагон усиливает противовоздушную оборону на Ближнем Востоке для защиты от атак с воздуха Израиля и других союзников США по региону в свете эскалации ситуации вокруг Ирана, передает The Wall Street Journal. 

По данным издания, военные приготовления американской армии фиксируются со спутников, а также через мониторинг полетов. Армия США разворачивает системы THAAD и Patriot на военных базах по всему региону. В частности, эти виды вооружений фиксируются в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.

В ВС США пока не давали комментариев относительно этих мер.

