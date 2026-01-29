Иран хочет заключить соглашение с США – Трамп

Президент США сообщил о желании Ирана заключить сделку с американской стороной. При этом он отметил, что более точной

Иран стремится заключить соглашение с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, выступая 30 января в Белом доме.

"Могу сказать одно: они (Иран. – прим. ред.) хотят договориться"

– Дональд Трамп

Он также сообщил, что к берегам Исламской Республики направляется мощная военно-морская группа, которая по численности заметно превосходит ту, что ранее была у берегов Венесуэлы.

Помимо этого, Трамп предупредил Иран о том, что при отсутствии соглашения "мы увидим, что произойдет".

Он добавил, что только у властей Исламской Республики есть точная информация о сроках, в течение которых представители двух стран могут заключить соглашение.