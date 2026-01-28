Парламентская комиссия по ценам на продукты скоро заработает в Грузии

Специальная парламентская комиссия, которая будет заниматься непомерно высокими ценами на продукты в магазинах, скоро начнет работу в Грузии.
Особая парламентская комиссия по ценам на продукты в Грузии заработает примерно через неделю, сообщают грузинские СМИ.
Формирование комиссии запланировано на 3-4 февраля. Полноценная ее деятельность стартует 4-5 февраля.
Предполагается, что комиссия будет действовать на протяжении трех месяцев.
Известно, что структура будет состоять из 14 членов. Половину мест отдадут "Грузинской мечте", по три места достанется "Силе народа" и "Гахария – За Грузию". Последнее место займет представитель "Европейских социалистов".