Президент США анонсировал скорое завершение операции против Ирана

Дональд Трамп заявил о скором окончании конфликта с Ираном. По словам президента США, это может произойти уже на этой неделе.

Операция Соединенных Штатов против Ирана скоро закончится. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, выступая 16 марта перед представителями СМИ в Белом доме.

"Это произойдет скоро, долго ждать не придется"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома допустил также, что операция может завершиться уже на этой неделе. Однако он выразил сомнение, что это произойдет.

Напомним, в конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб ряд высокопоставленных официальных лиц Исламской Республики, в том числе ее верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории и объектам США в странах Ближнего Востока.