В 200 городах и селах Ставропольского края прошел "Бессмертный полк"

Ставропольский край широко отметил День Победы: в Ставрополе состоялся военный парад и акция "Бессмертный полк" с почти 100 тыс участников, к памятной акции присоединились жители двух сотен краевых городов и селений.

Как рассказали сегодня в пресс-службе губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, до 200 ставропольских городов и сел организовали сегодня шествия традиционной для Дня Победы памятной акции "Бессмертный полк". В одном только Ставрополе в шествии участвовали порядка 90 тыс горожан.

Владимир Владимиров лично участвовал в шествии в краевом центре с портретами двух героически защищавших Родину ставропольчан - Героя Советского Союза Ивана Щипакина и полного кавалера ордены Славы Матрены Наздрачевой.

"Каждый портрет – это память о мужестве и подвиге наших предков. За каждой историей – человеческая жизнь и наследие, которое объединяет нас всех. Мы гордимся нашими героями и сохраняем память о защитниках Родины всех поколений"

– Владимир Владимиров

Также сегодня в краевом центре состоялся военный парад, на этот раз в нем не были задействованы боевые машины. Парадом по центру Ставрополя прошли военные краевого гарнизона, казаки Терского казачьего войска, учащиеся в образовательных структурах МВД и ФСБ, ставропольские спасатели.