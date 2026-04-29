РЖД организуют дополнительные рейсы из южных регионов в Москву

На фоне ограничения полетов с 9 по 13 мая из южных регионов в Москву пустят 17 дополнительных поездов с фиксированными ценами на билеты.

С 9 по 13 мая РЖД запустят 17 дополнительных поездов из южных регионов в Москву из-за временного ограничения авиасообщения. Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети.

"Назначили 17 дополнительных рейсов для перевозки пассажиров на южном направлении в связи с ограничениями авиасообщения. Дополнительные поезда отправятся из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно"

– заявление

Как уточнили в компании, цены на билеты заморожены. Благодаря запуску этих рейсов в продажу поступило свыше 5 тыс мест, а еще 9 тыс билетов появилось за счет дополнительных вагонов в обычных поездах.

Кроме того, РЖД совместно с Минтрансом России организовали маршруты с пересадками. Из Грозного, Магаса, Владикавказа и Нальчика пассажиров доставят на автобусах до поездов в Минеральных Водах. Выехать из Махачкалы можно через Астрахань, а пассажиров из Элисты отправят через Волгоград.

В пятницу утром 13 южных аэропортов временно приостановили работу. Прием и отправка рейсов возобновились после 15:00 мск. По оценке заместителя председателя правительства Виталия Савельева, график полетов полностью восстановится за два или три дня.