Иран опроверг заявления Трампа о вывозе урана

В Иране категорически опровергли заявления американского президента Дональда Трампа о вывозе иранского обогащённого урана в США.

Власти Ирана категорически опровергли сообщения о вывозе запасов обогащенного урана за пределы государства. Об этом заявил член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Бехнам Саиди, передает агентство ISNA.

"Заявления Трампа о вывозе 400 кг урана из Ирана являются политическим блефом и чистой ложью. Никакой уран не был вывезен из страны"

- Бехнам Саиди

Ранее президент США Дональд Трамп назвал передачу ядерных материалов американской стороне обязательным условием для заключения нового соглашения по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, жертвами которой стали более 3 тыс человек. Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон начал блокаду иранских портов.