Если бы Грузия вступила в экономическую конфронтацию с Россией, выполнив требование Евросоюза, то, по словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, существенно пострадала бы и экономика самого ЕС.

В случае противостояния с Россией в сфере экономики Грузия не только бы разрушила свою собственную экономику – понес бы значительные потери и сам ЕС, который и вынуждал к этому Тбилиси, такое заявление сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Если бы мы прислушались к рекомендациям Брюсселя и вошли бы в экономическую войну с Россией, к чему нас подталкивали, наряду с разрушением нашей экономики, какой бы газ получали (в Евросоюзе) через Грузию, какие бы имели транспортные маршруты?"

– Шалва Папуашвили

Спикер парламента Грузии пояснил, что в результате руководство ЕС действует не в интересах своих же граждан, а против них, из-за своей недальновидности. А прагматичное поведение Тбилиси, добавил он, дало возможность спасти от экономического краха и Грузию, и Евросоюз.

Кроме того, Папуашвили опроверг позицию "евробюрократов", которые полагают, что Европа и Азия могут контактировать без участия Грузии – по его словам, доказательством служит география.