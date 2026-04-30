Гребенников стал новым наставником мужской сборной Азербайджана по волейболу

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мужскую сборную Азербайджана по волейболу будет тренировать Борис Гребенников. Его последним местом работы был местный клуб "Азеррейл".

Борис Гребенников возглавил мужскую национальную сборную Азербайджана по волейболу. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В течение трех последних сезонов 67-летний специалист тренировал клуб "Азеррейл". Под его руководством команда дважды завоевала чемпионский титул.

До приезда в Азербайджан Гребенников на протяжении девяти лет возглавлял французский Rennes Volley 35. Под его руководством команда одержала победу в Кубке Франции в 2012 году. 

Гребенников также успел поработать с российскими клубами "Газпром-Югра" и "Урал" и сделал чемпионами тунисский "Этуаль дю Сахель" и саудовский "Аль-Наср". С 2020 по 2023 год тренировал мужскую сборную Казахстана.

