Гребенников стал новым наставником мужской сборной Азербайджана по волейболу

Борис Гребенников возглавил мужскую национальную сборную Азербайджана по волейболу. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

В течение трех последних сезонов 67-летний специалист тренировал клуб "Азеррейл". Под его руководством команда дважды завоевала чемпионский титул.

До приезда в Азербайджан Гребенников на протяжении девяти лет возглавлял французский Rennes Volley 35. Под его руководством команда одержала победу в Кубке Франции в 2012 году.

Гребенников также успел поработать с российскими клубами "Газпром-Югра" и "Урал" и сделал чемпионами тунисский "Этуаль дю Сахель" и саудовский "Аль-Наср". С 2020 по 2023 год тренировал мужскую сборную Казахстана.