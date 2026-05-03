МИД Ирана: военного решения конфликта с США не существует

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что у политического кризиса между Ираном и США нет военного решения. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"События в Ормузском проливе ясно показывают, что у политического кризиса нет военного решения"

– Аббас Аракчи

Министр иностранных дел Ирана отметил, что благодаря посредничеству Пакистана диалог между Ираном и США продвигается. При этом Аббас Аракчи предостерег США от участия в затяжном конфликте и добавил, что это предупреждение касается и ОАЭ.

"Поскольку переговоры продвигаются благодаря любезным усилиям Пакистана, США следует опасаться, что недоброжелатели снова втянут их в трясину. ОАЭ следует поступить так же"

– Аббас Аракчи

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля после нанесения авиаударов по иранской территории. В ответ Иран атаковал Израиль и военные базы США в регионе. В апреле президент США Дональд Трамп продлил режим прекращения огня на неопределенный срок. После этого 11 и 12 апреля в Пакистане состоялись переговоры между Ираном и США, но по итогам обсуждений стороны не смогли достичь соглашения. В результате США начали блокаду портов Ирана, а Иран закрыл проход через Ормузский пролив, что вызвало мировой энергетический кризис.