На пляжах Туапсе продолжается ликвидация последствий разлива мазута

В Туапсе специалисты экстренных служб за прошедшие сутки вывезли более 1.8 тыс куб м загрязненной почвы и мазута. Общую статистику по очистке города после недавних пожаров в понедельник привел оперативный штаб Краснодарского края.

"В Туапсе собрали и вывезли 17 тыс кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси. Из этого объёма более 1,8 тыс. кубометров приходится на последние сутки"

- оперштаб Краснодарского края

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов задействованы около 730 человек и 65 единиц техники. Работы по очистке продолжаются в рамках режима ЧС, который действует с 16 апреля.

Напомним ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воздуха и водопроводной воды в Туапсе соответствуют всем санитарным нормам. Представители ведомства отметили, что источники воды находятся на расстоянии около 10 км от места происшествия. По мнению экспертов, это исключает прямое влияние последствий разливов на качество водоснабжения.