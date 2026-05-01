Кая Каллас завтра приедет в Баку

Глава европейской дипломатии Кая Каллас завтра посетит Азербайджан. В программе визита – встречи на высоком уровне.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас совершит визит в Азербайджан.

Поездку главы европейской дипломатии в Баку анонсировала Европейская служба внешних связей (EEAS).

В сообщении уточняется, что Каллас приедет в Баку завтра, 5 мая.

В программу визита войдут двусторонние встречи на высоком уровне. В их числе будут проведены переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Какие-либо иные детали визита не уточняются.

Напомним, в данный момент Каллас находится в Ереване, где сегодня пройдет саммит Европейского политического сообщества, а 4-5 мая состоится первый саммит Армения-ЕС.