Азербайджан отправит в Армению состав с российскими удобрениями

Десять вагонов с российскими удобрениями будут отправлены сегодня транзитом через территорию Азербайджана в Армению.

Поставка будет реализована по железной дороге. По данным ЗАО "Азербайджанские железные дороги", состав отправится в 15:00 по местному времени со станции Баладжары.

Отметим, что транзит осуществляется регулярно, накануне 8 вагонов с российскими удобрениями были отправлены в направлении Армении

со станции Баладжары через Бёюк-Кесик.