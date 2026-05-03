Азербайджан отправит в Армению состав с российскими удобрениями

В понедельник из Азербайджана в Армению транзитом пройдет очередной груз из России – десять вагонов с удобрениями.

Поставка будет реализована по железной дороге. По данным ЗАО "Азербайджанские железные дороги", состав отправится в 15:00 по местному времени со станции Баладжары.

Отметим, что транзит осуществляется регулярно, накануне 8 вагонов с российскими удобрениями были отправлены в направлении Армении  

со станции Баладжары через Бёюк-Кесик.

