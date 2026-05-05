Саудовская Аравия отказала США в помощи с "Проектом свобода" – СМИ

Поддержать США в операции Project Freedom в Ормузском проливе отказались власти Саудовской Аравии. Вашингтон не уведомил руководство страны о своей инициативе заранее, в связи с этим Эр-Рияд закрыл небо королевства для американских военных.

Руководство Саудовской Аравии отказало США в поддержке операции "Проект свобода" по проводу через Ормуз торговых судов в связи с тем, что американская сторона заранее не уведомила королевство о своей инициативе, передает телеканал NBC News, ссылаясь на двух неназванных представителей администрации США.

В сообщении отмечается, что страны залива были застигнуты врасплох объявлением Дональда Трампа о старте операции, сделанным в соцсети Truth Social, также оно "разозлило руководство Саудовской Аравии". В связи с этим в королевстве объявили, что не позволят американским военным взлетать с авиабазы им.принца Султана и запретят для военных США использование воздушного пространства страны.

После этого глава Белого дома созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, однако это не помогло исправить ситуацию. В результате Трамп принял решение о приостановке "Проекта свобода", сообщает NBC News.

Объявленная Трампом операция в Ормузском проливе продлилась около суток, после чего американский лидер сообщил о ее приостановке.