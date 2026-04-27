Сотрудничество в энергетике обсудили Москва и Астана

Глава Минэнерго Казахстана совершил визит в Москву. В ходе поездки он провел несколько встреч с руководством энергетического блока России.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев провели встречи с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым, прибывшим с визитом в Москву. Об этом поведали 7 мая в пресс-службе казахстанского министерства.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимодействие в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике, а также развитие совместных инфраструктурных проектов"

– Минэнерго РК

На встречах была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и углублении взаимодействия в сфере энергетики.

Кроме того, стороны договорились продолжать активный диалог и проработку совместных проектов, которые направлены на обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития экономик двух стран.