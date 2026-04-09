Казахстан на 15% нарастил производство "зеленой" энергии

В Казахстане в первом квартале 2026 года увеличилось производство "зеленой" энергии на 15%, сообщили в министерстве энергетики республики.

Всего за квартал было произведено 2,3 млрд кВт/ч от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что на 15% выше показателя за первый квартал 2025 года. Ожидается, что за текущий год Казахстан получит 8,8 млрд кВт/ч электроэнергии от объектов возобновляемых источников.

В 2026 году в республике будут запущены пять солнечных, четыре ветровых и одна гидроэлектростанция. Эти 10 новых объектов ВИЭ будут иметь общую мощность 245 МВт.

В Казахстане в 2025 году "зеленая" энергетика обеспечила 7% всей генерации электроэнергии, к 2030 году ее доля возрастет, как ожидается, до 15%.