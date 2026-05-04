Джейхун Байрамов и глава европейской дипломатии обсудили Средний коридор

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас встретились в Баку и обсудили развитие Среднего коридора.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава европейской дипломатии Кая Каллас провели переговоры в Баку, в ходе них рассматривался в том числе вопрос Среднего коридора. Такое сообщение опубликовал МИД Азербайджана.

Сначала состоялась встреча в режиме один на один, затем прошли переговоры в расширенном составе.

Дипломаты всесторонне обсудили весь спектр отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, уделив особое внимание энергетическому сотрудничеству и взаимодействию в области возобновляемой энергетики.

В числе прочих рассматривались вопросы торговли и инвестиций, диверсификации экономических отношений и цифровизации, инноваций и промышленного сотрудничества. Кроме того, была затронута тема транспортно-логистической связности, в том числе развития Среднего коридора и инфраструктурных проектов в регионе.

Помимо этого, Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили региональные и международные вопросы безопасности, в том числе постконфликтное развитие, восстановительные и реабилитационные работы, а также разминирование и нормализацию на Южном Кавказе, указав на важность достижения устойчивого мира и стабильности.