Джейхун Байрамов и глава европейской дипломатии обсудили Средний коридор

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава европейской дипломатии Кая Каллас провели переговоры в Баку, в ходе них рассматривался в том числе вопрос Среднего коридора. Такое сообщение опубликовал МИД Азербайджана.
Сначала состоялась встреча в режиме один на один, затем прошли переговоры в расширенном составе.
Дипломаты всесторонне обсудили весь спектр отношений между Азербайджаном и Евросоюзом, уделив особое внимание энергетическому сотрудничеству и взаимодействию в области возобновляемой энергетики.
В числе прочих рассматривались вопросы торговли и инвестиций, диверсификации экономических отношений и цифровизации, инноваций и промышленного сотрудничества. Кроме того, была затронута тема транспортно-логистической связности, в том числе развития Среднего коридора и инфраструктурных проектов в регионе.
Помимо этого, Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили региональные и международные вопросы безопасности, в том числе постконфликтное развитие, восстановительные и реабилитационные работы, а также разминирование и нормализацию на Южном Кавказе, указав на важность достижения устойчивого мира и стабильности.