Трамп не исключает возобновление операции в Ормузском проливе

США могут возобновить миссию по освобождению судов в Ормузе, сообщил Дональд Трамп. Американские военные приостановили ее несколько дней назад.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возобновление миссии "Проект Cвобода" в Ормузском проливе. Об этом он сообщил в беседе с представителями прессы.

Глава Белого дома отметил, что США могут вернуться операции по освобождению судов, если в ходе переговоров с Ираном не будет никакого прогресса.

"Мы можем вернуться к "Проекту Свобода", если (на переговорах – прим. ред.) ничего не случится, но это будет уже "Проект Свобода Плюс"

– американский лидер

Напомним, 4 мая Дональд Трамп объявил о начале миссии по выводу судов из Ормузского пролива. Она получила название "Проект свобода". Через два дня американский лидер сообщил о приостановке данной миссии. Он объяснил это тем, что на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана удалось достичь существенного прогресса.