"Бессмертный полк" пройдет в Алматы 9 мая

Шествие "Бессмертного полка" состоится в Алматы в день 9 мая. В рамках акции планируется возложить цветы к Вечному огню.

Акция "Бессмертный полк" будет проведена в "живом" формате в Алматы 9 мая, рассказал глава координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушкуров на своей странице в соцсети.

"В преддверии Дня Победы – наш Союз ветеранов Афганистана города Алматы, по согласованию с акиматом, организовывает патриотическую акцию "Батырларға тағзым – мәңгі жадымызда" ("Поклонимся Героям – навсегда в нашей памяти")"

– Мурат Абдушкуров

Желающих принять участие в шествии ждут у Центрального парка культуры и отдыха на улице Гоголя. Там можно будет получить "Жеңіс лентасы" ("Ленту Победы"), а также флаги Казахстана. Время сбора – 8.30. Шествие стартует в 10.00. Его участники двинутся к парку 28 гвардейцев-панфиловцев.

По словам Абдушукурова, будут возложены цветы к Вечному огню в знак уважения к подвигу людей того поколения, спасших все человечество от фашизма.