Иран предложил торговым судам в Ормузском проливе услуги портов

В Иране выпустили обращение к капитанам иностранных судов, которые долгое время не могут пересечь Ормузский пролив. Порты Ирана готовы оказать этим кораблям свои услуги и техподдержку.

Иранская портовая организация обратилась к капитанам коммерческих судов, которые не могут пройти Ормузский пролив и сообщила, что порты Исламской Республики готовы предоставить свои "услуги, техническую поддержку, а также медицинскую и санитарную помощь".

Напомним, что судоходство через Ормузский пролив крайне ограничено с 28 февраля, когда стартовала военная операция США и Израиля против Ирана. С 4 мая в проливе начала действовать американская операция "Проект свобода", однако вскоре Дональд Трамп объявил о ее приостановке.