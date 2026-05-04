В Дагестане ожидают новую волну сильных дождей

Сегодня в Дагестане вновь объявили экстренное предупреждение в связи с прогнозируемыми синоптиками ливнями в предгорной и горной местности, сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Сильный дождь ожидается в период с 5 по 6 мая в отдельных горных и предгорных районах Республики Дагестан"

- сообщение

Как долго будет продолжаться непогода пока точно не известно, однако жителей и гостей республики спасатели призвали к внимательности и осторожности, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на воскресенье, 6 апреля, на Дагестан снова обрушилась непогода. На регион обрушились сильные дожди, которые подтопили территории, в том числе федеральную трассу, а в ряде районов было аварийно отключено электроснабжение. Впоследствии на отдельных территориях республики был введен режим ЧС, поскольку осадки привели к подтоплениям нескольких участков федеральной автомобильной дороги "Кавказ", в частности на территории Дербентского района и в городе Дагестанские Огни.