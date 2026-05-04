В России прогнозируют падение выездного туризма до 10%

Представители туриндустрии прогнозируют падение выездного турпотока из РФ на 7–10% по итогам года, объясняя это обострением ситуации на Ближнем Востоке и сложностями с логистикой.

Директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер спрогнозировал снижение выездного турпотока из России на показатель от 7 до 10% по итогам 2026 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"По сравнению с 2025 годом мы видим падение по выездному туризму на майские праздники порядка 15-20%. На основе этого мы можем сделать прогнозы на 2026 год. Операторы, входящие в наше объединение, прогнозируют падение общего выездного турпотока минимум на 7-10%"

- Владимир Каганер

Он назвал главными причинами спада ситуацию на Ближнем Востоке, сложную логистику и визовые ограничения.

Также он отметил, что популярность поездок в дружественные страны растет. Туристы стали чаще летать в Турцию, ОАЭ, Египет и Таиланд. Высоко востребованным остается отдых в ближнем зарубежье, включая Азербайджан, Армению, Белоруссию и Абхазию.