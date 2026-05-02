ЦАХАЛ уничтожил на севере сектора Газа вооруженную группу ХАМАС

В Израиле сообщили о ликвидации вооруженной группы ХАМАС. В ЦАХАЛ отметили, что эти боевики представляли угрозу для израильских военных.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила 5 мая об уничтожении вооруженной группы ХАМАС в северной части сектора Газа.

В сообщении армейской пресс-службы сказано, что эта группировка представляет угрозу для израильских войск ЦАХАЛ.

"Ранее сегодня Армия обороны Израиля нанесла удар по вооружённой террористической группе из организации ХАМАС, действовавшей на севере сектора Газа, рядом с силами ЦАХАЛ, размещенными в районе "желтой линии". В другом инциденте бойцы боевой группы бригады

"Хамец", действующие на севере сектора Газа, вчера обнаружили пятерых террористов, которые приблизились к "желтой линии" и действовали рядом с войсками, представляя непосредственную угрозу"

– ЦАХАЛ

В армейской пресс-службе подчеркнули, что в обоих случаях военно-воздушные силы (ВВС) атаковали террористов, уничтожив большую часть из них.

В ЦАХАЛ добавили, что перед ударами приняли меры, направленные на минимизацию риска для гражданских лиц.