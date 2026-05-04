Трамп: "Проект свобода" временно приостановлен

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Американский лидер сообщил о временной приостановке операции "Проект Свобода" в Ормузском проливе. США хотят оценить шансы на достижение мирного соглашения с Ираном.

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на короткий срок операции "Проект свобода" по выводу из Ормузского пролива иностранных торговых судов.

По словам Трампа, с просьбой о приостановке операции к США обратился Пакистан "и другие страны". Также, указал американский лидер, в военной кампании против Ирана были достигнуты большие успехи, а в переговорах с Тегераном достигнут "значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения".

"Мы пришли к взаимному согласию о том, что, хотя блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу Project Freedom (проход судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение"

– Дональд Трамп

Напомним, о запуске Project Freedom Трамп сообщал в понедельник 4 мая.

