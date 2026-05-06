Трамп: перемирие с Ираном продолжается

Режим прекращения огня между США и Ираном остается в силе, сообщил Трамп после того, как американские военные нанесли удары по Ирану.

Американский лидер Дональд Трамп заявил о действии режима прекращения огня между США и Ираном, несмотря на ночные удары.

"Перемирие продолжается, оно остается в силе"

– Дональд Трамп

Такой ответ дал глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистки телеканала ABC News Рэйчел Скотт.

По словам Трампа, американские военные совершили "легкий тычок", ответив на удары по эсминцам.

Отметим, что в Иране подчеркивают, что эсминцы были атакованы в ответ на удары по танкеру в Фуджейре.

