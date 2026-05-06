Саудовская Аравия и Кувейт вновь разрешили США использовать свои военные базы – СМИ

Саудовская Аравия и Кувейт вновь разрешили США использовать свои военные базы, а также воздушное пространство, передает The Wall Street Journal (WSJ). Ограничения ранее были введены после старта операции военных США по деблокированию Ормузского пролива.

"Саудовская Аравия и Кувейт отменили ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, введенные после начала операции США по возобновлению судоходства через Ормузский пролив"

– Wall Street Journal

Как отмечает WSJ, данные решения могут значительно повлиять на ход военной операции США, так как американские войска не могли в полной мере реализовать свой потенциал без саудовских и кувейтских баз. По информации издания, Вашингтон готовится возобновить ранее приостановленную операцию "Проект свобода".

"Администрация Трампа теперь намерена возобновить операцию по сопровождению коммерческих судов при поддержке ВМС и ВВС"

– WSJ

Сроки возобновления военной активности, однако, остаются неясными, так как стороны снова вернулись к дипломатии.