Саудовская Аравия и Кувейт вновь разрешили США использовать свои военные базы – СМИ

WSJ: Эр-Рияд и Эль-Кувейт дали добро на использование своих военных баз США. Это позволит Вашингтону завершить приостановленную операцию "Проект Свобода".

Саудовская Аравия и Кувейт вновь разрешили США использовать свои военные базы, а также воздушное пространство, передает The Wall Street Journal (WSJ). Ограничения ранее были введены после старта операции военных США по деблокированию Ормузского пролива. 

"Саудовская Аравия и Кувейт отменили ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, введенные после начала операции США по возобновлению судоходства через Ормузский пролив"

– Wall Street Journal 

Как отмечает WSJ, данные решения могут значительно повлиять на ход военной операции США, так как американские войска не могли в полной мере реализовать свой потенциал без саудовских и кувейтских баз. По информации издания, Вашингтон готовится возобновить ранее приостановленную операцию "Проект свобода". 

"Администрация Трампа теперь намерена возобновить операцию по сопровождению коммерческих судов при поддержке ВМС и ВВС"

–  WSJ

Сроки возобновления военной активности, однако, остаются неясными, так как стороны снова вернулись к дипломатии.

