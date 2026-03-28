Кабардино-Балкария признана одним из самых экологичных регионов России

КБР в "Национальном экологическом рейтинге регионов РФ" по итогам зимы 2025-2026 годов заняла второе место.
Рейтинг составлен общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль", в целом экологическая обстановка в РФ была благополучной, отметил директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов.
"По результатам 2025 года и прошедшей зимы мы зафиксировали заметное снижение экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах проекта "Чистый воздух"
– Роман Пукалов
Кабардино-Балкария заняла второе место по России и стала первой среди республик СКФО. Первое место в общероссийском рейтинге получила Республика Алтай. В топ-5 вошли также Мурманская область, Москва и Тамбовская область.