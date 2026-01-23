В Карачаево-Черкесии появится новый туристический автомаршрут

Новый автомобильный маршрут для туристов разработали в КЧР. Автомаршрут займет три дня и включает интересные места в горных районах.

В Карачаево-Черкесии представили новый туристический маршрут "Под светом звезд", предназначенный для тех, кто путешествует по республике на автомобиле. Продукт презентовали на туристическом портале "Путешествуем.РФ".

"Маршрут "Под светом звезд" рассчитан на трехдневное путешествие по горным районам республики. Он охватывает Нижний Архыз, Архыз, Теберду, Домбай и Черкесск, включая посещение древних храмов, астрофизической обсерватории, природных парков, высокогорных озер и смотровых площадок"

– Минтуризма региона

Отметим, что на портале также можно найти два других маршрута по КЧР – пятидневный "По пути древних цивилизаций" и обзорный "Сказочная Карачаево-Черкесия" с посещением знаменитых горных курортов.