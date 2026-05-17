Грузия и Азербайджан согласовали полный запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Представители Грузии и Азербайджана заключили соглашение о полноценном запуске магистрали Баку-Тбилиси-Карс, завершив многолетний процесс создания маршрута.

В Баку подписан протокол о вводе в полную эксплуатацию нового участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики Грузии.

Документ в рамках двустороннего координационного совета 18 мая подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили. Это завершает реализацию проекта, старт которому был дан в 2007 году.

По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, стороны согласовали все детали, и железнодорожный участок начнет работу в ближайшее время. Управлять им будет созданное совместное грузино-азербайджанское предприятие, а непосредственной эксплуатацией инфраструктуры займется "Грузинская железная дорога".

Глава грузинского правительства подчеркнул стратегическое значение проекта для транспортной инфраструктуры. По его словам, магистраль напрямую соединяет Каспийское и Черное моря, обеспечивая надежную связь между Европой и Азией.

В министерстве экономики Грузии добавили, что запуск нового участка решает инфраструктурные и юридические проблемы, которые ранее препятствовали работе магистрали на полную мощность. Как подчеркнули в ведомстве, линия БТК уже является ключевым компонентом Среднего коридора, и ее роль продолжает расти на фоне увеличения объемов транзита между Китаем и Европой.

Ожидается, что после полноценного запуска маршрута пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс увеличится с текущего 1 млн до 5 млн тонн грузов в год. В перспективе грузооборот планируют довести до 15 млн т ежегодно.