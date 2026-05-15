США выдвинули Ирану свои условия по урегулированию — СМИ

Иранские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты озвучили пять предложений для дальнейшего процесса урегулирования конфликта вокруг ИРИ.

США представили пять условий для продолжения процесса урегулирования войны с Ираном, пишет информационное агентство Fars.

Согласно публикации, Соединенные Штаты потребовали от Ирана отказаться от каких-либо выплат в качестве компенсации за нанесенный ущерб в ходе американо-израильских бомбардировок.

Также США вновь настаивают на вывозе обогощенного урана из Ирана на американскую территорию.

При этом, в Иране должен остаться всего один действующий ядерный объект.

Еще одно из условий, согласно Fars – Соединенные Штаты не намерены высвобождать более 25% иранских замороженных средств.

Кроме того, американская сторона настаивает на том, чтобы все вопросы, касающиеся прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, должены быть согласованы во время переговоров.

