США выдвинули Ирану свои условия по урегулированию — СМИ

США представили пять условий для продолжения процесса урегулирования войны с Ираном, пишет информационное агентство Fars.
Согласно публикации, Соединенные Штаты потребовали от Ирана отказаться от каких-либо выплат в качестве компенсации за нанесенный ущерб в ходе американо-израильских бомбардировок.
Также США вновь настаивают на вывозе обогощенного урана из Ирана на американскую территорию.
При этом, в Иране должен остаться всего один действующий ядерный объект.
Еще одно из условий, согласно Fars – Соединенные Штаты не намерены высвобождать более 25% иранских замороженных средств.
Кроме того, американская сторона настаивает на том, чтобы все вопросы, касающиеся прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, должены быть согласованы во время переговоров.