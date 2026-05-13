Лавров назвал основной интерес США в ситуации с Ираном

Сергей Лавров заявил, что за фасадом заявлений вашингтонской администрации о необходимости смены власти в Иране скрывается интерес к рынку нефти в регионе.

Глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что интерес США в конфликте с Ираном сводится к обеспечению нефтяных потоков через Ормузский пролив. По словам Лаврова, это похоже на ситуацию с Венесуэлой, когда в начале января президент страны Николас Мадуро был похищен спецназом США как подозреваемый в наркотрафике, хотя в действительности Белый дом был заинтересован в венесуэльской нефти.

"Когда была затеяна вот эта агрессия против Ирана, она была затеяна с совершенно объявленной целью: как бы прекратить 47 лет, в течение которых Иран терроризировал всех своих соседей и весь окружающий мир. Точно так же, как для похищения президента Венесуэлы была придумана тема его участия в наркотрафике, а потом выяснилось, что это совсем не наркотрафик, а венесуэльская нефть, которая интересовала США"

– Сергей Лавров

Слова Лаврова прозвучали на министерской встрече БРИКС, где также выступил глава иранской дипломатии Аббас Аракчи, призвавший к реформе Совбеза ООН.

Ранее стало известно, что Вашингтон отклонил мирный план Ирана из 14 пунктов.