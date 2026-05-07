Почти тысячу тонн пшеницы отправят через Азербайджан в Армению

Очередная партия пшеницы будет направлена сегодня в Армению транзитом через территорию Азербайджана, а затем через Грузию.

Состав отправится со станции "Баладжары" "Азербайджанские железные дороги". В него войдут в общей сложности 14 вагонов. Армения получит 977 т пшеницы.

Что касается маршрута, то далее состав через станцию "Беюк-Кясик" пойдет в Грузию, а затем в Армению.

Напомним, почти неделю назад, 7 мая, в Армению через Азербайджан впервые был отправлен такой товар, как алюминий из России. В тот день со станции Баладжары были направлены девять вагонов российского зерна и два вагона алюминия.

Стоит отметить, что ограничения на транзит грузов через Азербайджан в Армению были отменены осенью.