Турпоток в Карачаево-Черкесию может вырасти до 3,5 млн человек в год

После открытия аэропорта в КЧР в 2029 году турпоток в республику может вырасти до 3,5 млн человек в год. Сейчас регион принимает около 2,5 млн туристов ежегодно.

В Карачаево-Черкесии глава региона Рашид Темрезов сообщил, что после открытия первого аэропорта в Зеленчукском районе в 2029 году туристический поток в республику может увеличится до 3,5 млн человек в год. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС на форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

В 2025 году КЧР приняла около 2,5 млн туристов, что в пять раз превышает численность местного населения. По словам руководителя региона, ежегодный рост турпотока составляет от 15 до 20%.

Он также добавил, что пассажиропоток будущего аэропорта составит 1 млн человек, что и позволит достичь показателя в 3,5 млн отдыхающих ежегодно.

Отметим, что на сегодняшний день Карачаево-Черкесия остается единственным регионом СКФО, где нет собственного аэропорта. При этом республика пользуется высоким спросом у отдыхающих: чаще всего гости посещают курорты Домбай, Архыз и Теберда, а также Софийскую поляну и туристические комплексы "Медовые Водопады" и "Мара".