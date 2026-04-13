Представительство SOCAR откроется в Узбекистане

В Узбекистане будет открыто представительство SOCAR, решение об этом было принято на встрече президента Узбекистана и главы SOCAR.

В Узбекистане появится представительство государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который провел сегодня встречу с главой SOCAR Ровшаном Наджафом, а также топ-менеджерами компании BP Ариэль Флорес и Джованни Кристофоли.

На встрече были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и принято решение об открытии в Узбекистане представительства нефтяной госкомпании Азербайджана.

"С удовлетворением отмечена успешная кооперация в сфере энергетики. Компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане"

– пресс-служба президента Узбекистана

Также сообщается, что была дана высокая оценка присоединению к проекту британской British Petroleum (BP).

Стороны отметили важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, разведке, добыче и глубокой переработке углеводородного сырья, налаживании долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также в области подготовки отраслевых кадров.