Представительство SOCAR откроется в Узбекистане

В Узбекистане появится представительство государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, который провел сегодня встречу с главой SOCAR Ровшаном Наджафом, а также топ-менеджерами компании BP Ариэль Флорес и Джованни Кристофоли.
На встрече были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества и принято решение об открытии в Узбекистане представительства нефтяной госкомпании Азербайджана.
"С удовлетворением отмечена успешная кооперация в сфере энергетики. Компания SOCAR является партнером Узбекистана в реализации проекта разработки углеводородных месторождений на плато Устюрт. Принято решение об открытии представительства SOCAR в Узбекистане"
– пресс-служба президента Узбекистана
Также сообщается, что была дана высокая оценка присоединению к проекту британской British Petroleum (BP).
Стороны отметили важность продвижения совместных проектов в нефтегазовой сфере, разведке, добыче и глубокой переработке углеводородного сырья, налаживании долгосрочных поставок нефти и нефтепродуктов, а также в области подготовки отраслевых кадров.