Американский Конгресс снова не принял резолюцию о прекращении войны против Ирана

Сенат Конгресса США в очередной раз отклонил резолюцию, которая, будучи принятой, буквально принудила бы американскую администрацию остановить боевые действия против Ирана.

Сегодня Сенат американского Конгресса снова не принял резолюцию о фактической остановке войны США с Ираном, следует из трансляции заседания.

Голоса при этом разделились практически поровну. За резолюцию высказались 49 сенаторов, против проголосовали 50 парламентариев.

Стоит отметить, что в основном резолюцию поддержали представители Демократической партии – против нее из представителей этой партии высказался только Джон Феттерман (от Пенсильвании). Почти все сенаторы от Республиканской партии выступили против, за нее проголосовали только трое – Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от штата Аляска) и Сюзан Коллинз (от штата Мэн).

Напомним, сегодняшнее голосование за резолюцию о прекращении войны против Ирана стало уже седьмым.