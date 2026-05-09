Свыше 20 человек и организаций попали в "террористический список" ОАЭ за связи с Хезболлой

В "террористический список" ОАЭ угодили 15 граждан Ливана, подозреваемые во взаимодействии с "Хезболлой". В него также включены пять ливанских организаций.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) внесли в список "террористов" 16 граждан Ливана и пять ливанских организаций, подозреваемых в связях с группировкой "Хезболла".

"Согласно резолюции, все регулирующие органы обязаны выявлять любых физических или юридических лиц, связанных финансовыми или коммерческими отношениями с фигурантами списка, и принимать необходимые меры в соответствии с действующим законодательством ОАЭ, включая замораживание активов в течение менее чем 24 часов"

– информагентство Эмиратов (WAM)

Издание отмечает, что это решение отражает твердую и давнюю приверженность ОАЭ борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех формах, а также предотвращению финансирования террористических групп и организаций.

"Это является частью более широких усилий страны по укреплению безопасности и стабильности, а также противодействию угрозам региональному и международному миру"

– WAM